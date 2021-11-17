Вакцина против папилломавирусной инфекции представлена в ДГБ в Нижнем Тагиле

В частности, речь шла о вакцине «Гардасил», которая формирует иммунитет против ВПЧ у детей и взрослых. В условиях, когда во всем мире наблюдается рост смертности от онкологических заболеваний, в том числе, от рака шейки матки у женщин, эта вакцина может стать эффективным выбором против папилломавирусной инфекции.