Вакцина против папилломавирусной инфекции представлена в ДГБ в Нижнем Тагиле

Вакцина против папилломавирусной инфекции представлена в ДГБ в Нижнем Тагиле
Вакцина против папилломавирусной инфекции представлена в ДГБ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:23Здоровье и экологияФото: 1MI
Вакцину «Гардасил» против папилломавирусной инфекции представили медики в Детской городской больнице в Нижнем Тагиле.

Лекция на тему: «Мифы и реальности о папилломавирусной инфекции (ВПЧ) и её первичной профилактике» прошла с участием врачей и представителей образовательных учреждений, сообщает пресс-служба Детской городской больницы Нижнего Тагила.

В частности, речь шла о вакцине «Гардасил», которая формирует иммунитет против ВПЧ у детей и взрослых. В условиях, когда во всем мире наблюдается рост смертности от онкологических заболеваний, в том числе, от рака шейки матки у женщин, эта вакцина может стать эффективным выбором против папилломавирусной инфекции.

Фото:Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

На данный момент — это передовая технология профилактики рака шейки матки. Вакцинация от ВПЧ проводится в школах в плановом режиме. В случае перехода школы на удаленное обучение сделать прививку можно в детской поликлинике, к которой прикреплен ребенок,рассказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Несмотря на достаточно высокую стоимость вакцины (около 10 тысяч рублей за дозу), Минздрав Свердловской области закупил ее в достаточном количестве.

В Нижнем Тагиле медицинскими работниками Детской городской больницы проводится вакцинация 12-летних девочек-подростков, в этом возрасте оптимально проводить вакцинацию против ВПЧ. Необходимо поставить две прививки с интервалом в 6 месяцев. Вторая прививка необходима, для формирования защиты, одной вакцинации недостаточно, подчеркнули в медучреждении.

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