Екатеринбурженка с онкологией отсудила у страховой компании 1,9 млн за ипотеку

Екатеринбурженка с онкологией отсудила у страховой компании 1,9 млн за ипотеку
Екатеринбурженка с онкологией отсудила у страховой компании 1,9 млн за ипотеку
Сегодня, 13:13ОбществоФото: 1MI
Жительница Екатеринбурга с лимфомой Ходжкина выиграла суд у страховой компании. Ей должны возместить 1,9 миллиона рублей по ипотечному кредиту.

Когда женщина брала ипотеку, то оформила страховку. Позже у нее обнаружили лимфому, но страховая компания отказалась выплачивать возмещение, заявив, что онкология была диагностирована после окончания действия полиса.

Екатеринурженка обратилась к юристу. Оказалось, что заболевание было обнаружено за несколько дней до окончания периода страхования. Суд встал на сторону пострадавшей. Кроме основной выплаты женщина получит от компании еще 600 тысяч штрафа.

За то время, пока тянулись судебные тяжбы, в банке накопилось 110 тысяч рублей процентов. Эту сумму женщина и юрист также собираются взыскать со страховой компании, пишет Е1.

Напомним, жительница Екатеринбурга отсудила у страховой компании 88 тысяч рублей за украденный из сумки iPhone.

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