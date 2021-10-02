Екатеринбурженка с онкологией отсудила у страховой компании 1,9 млн за ипотеку

Когда женщина брала ипотеку, то оформила страховку. Позже у нее обнаружили лимфому, но страховая компания отказалась выплачивать возмещение, заявив, что онкология была диагностирована после окончания действия полиса.
Екатеринурженка обратилась к юристу. Оказалось, что заболевание было обнаружено за несколько дней до окончания периода страхования. Суд встал на сторону пострадавшей. Кроме основной выплаты женщина получит от компании еще 600 тысяч штрафа.
За то время, пока тянулись судебные тяжбы, в банке накопилось 110 тысяч рублей процентов. Эту сумму женщина и юрист также собираются взыскать со страховой компании, пишет Е1.
Напомним, жительница Екатеринбурга отсудила у страховой компании 88 тысяч рублей за украденный из сумки iPhone.