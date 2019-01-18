Впервые на Урале: врачи Екатеринбурга одновременно удалили опухоли в мозге и легком
Впервые врачи Свердловского областного онкологического диспансера впервые в Уральском федеральном округе провели уникальную операцию по одновременному удалению опухолей мозга и легкого.
Две бригады врачей Свердловского областного онкологического диспансера впервые в Уральском федеральном округе провели одновременное удаление опухолей в легком и головном мозге пациента.
По информации пресс-службы регионального Министерства здравоохранения, в операции приняли участие врачи-нейрохирурги и торакальные хирурги-онкологи. Операция длилась более четырех часов.
По словам заведующего торакальным отделением онкодиспансера Максима Руденко, удаление только одной опухоли в данном случае могло исключить проведение второй операции из-за послеоперационных осложнений, а также рост злокачественного новообразования.
На следующий день после проведения операции больной был переведен в отделение, а на десятый день – выписан под наблюдение лечащего врача, информирует ИА ТАСС.
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