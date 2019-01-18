Впервые на Урале: врачи Екатеринбурга одновременно удалили опухоли в мозге и легком

Две бригады врачей Свердловского областного онкологического диспансера впервые в Уральском федеральном округе провели одновременное удаление опухолей в легком и головном мозге пациента.

По информации пресс-службы регионального Министерства здравоохранения, в операции приняли участие врачи-нейрохирурги и торакальные хирурги-онкологи. Операция длилась более четырех часов.

По словам заведующего торакальным отделением онкодиспансера Максима Руденко, удаление только одной опухоли в данном случае могло исключить проведение второй операции из-за послеоперационных осложнений, а также рост злокачественного новообразования.