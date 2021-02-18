Летом на два с половиной месяца спустят воду в Городском пруду Екатеринбурга

В середине июня в Городском пруду Екатеринбурга спустят воду из-за строительства очистных сооружений дождевого стока. Последний раз пруд спускали в 2017 году.

Жители Екатеринбурга смогут пройтись по дну Городского пруда, так как с середины июня уровень воды будет снижен. Время для данного мероприятия выбрано специально, пишет Е1. 15 июня заканчивается период нереста рыб. С 16 июня ГУДСР направит запрос в управление капитального строительства Екатеринбурга с просьбой понизить уровень воды до отметки 240,4, сообщили в компании. Все необходимые работы планируют закончить до конца лета. Также строители хотят укрепить берега Городского пруда. Напомним, под Нижним Тагилом на проект капитального ремонта плотины потратят 3,3 миллиона рублей. Рассмотрение заявок на аукцион будет проходить до 24 февраля. На проект капитального ремонта аварийной плотины под Нижним Тагилом потратят 3,3 млн

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