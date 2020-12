Подготавливается разработка рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда

Планируется, что в скором времени ООО «Уралгеопроект» начнет разрабатывать проект по рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда.

Об этом депутатам думской комиссии по горхозяйству рассказал начальник отдела по экологии и природопользованию в мэрии Алексей Сергеев. Мы полагаем, что проект будет очень хорошим и достойным,цитирует слова Сергеева АН «Между строк». Напомним, в сентябре в Нижнем Тагиле проходила подготовка к рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда. Планируется, что пруд полностью очистят, а земли под ним — восстановят. Также «Водоканал-НТ» получил отчет и рекомендации по использованию осадка из шламонакопителя в качестве составляющего материала для безопасной рекультивации. Шламонакопитель Черноисточинского пруда полностью очистят и восстановят земли под ним

