Подготавливается разработка рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда

Подготавливается разработка рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда

Сегодня, 20:17Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Планируется, что в скором времени ООО «Уралгеопроект» начнет разрабатывать проект по рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда.

Об этом депутатам думской комиссии по горхозяйству рассказал начальник отдела по экологии и природопользованию в мэрии Алексей Сергеев.

Мы полагаем, что проект будет очень хорошим и достойным,цитирует слова Сергеева АН «Между строк».

Напомним, в сентябре в Нижнем Тагиле проходила подготовка к рекультивации шламонакопителя Черноисточинского пруда. Планируется, что пруд полностью очистят, а земли под ним — восстановят. Также «Водоканал-НТ» получил отчет и рекомендации по использованию осадка из шламонакопителя в качестве составляющего материала для безопасной рекультивации.

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