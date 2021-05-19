До -1 градуса опустится температура в Свердловской области

До -1 градуса опустится температура в Свердловской области
До -1 градуса опустится температура в Свердловской области
Сегодня, 19:24Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
До -1 градуса похолодает в Свердловской области после недели аномальной жары, сообщает Уральский гидрометцентр.

Ночью, 20 мая, ожидаются заморозки в горах и низинах. Отмечается, что температура воздуха в среднем по области составит +6…+11 градусов.

Однако прохладная погода будет лишь одну ночь. 20 мая, во второй половине дня, столбики термометров покажут до +24…+29 градусов. 21 мая прогнозируется ночью +9…+14 градусов, днем — до +31 градуса. 21 и 22 мая также возможны грозы.

Напомним, в западной части Свердловской области выпал град размером с куриное яйцо. Осадки побили высаженную на грядки рассаду у жителей Бисерти и Михайловска.

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