До -1 градуса опустится температура в Свердловской области

Ночью, 20 мая, ожидаются заморозки в горах и низинах. Отмечается, что температура воздуха в среднем по области составит +6…+11 градусов.
Однако прохладная погода будет лишь одну ночь. 20 мая, во второй половине дня, столбики термометров покажут до +24…+29 градусов. 21 мая прогнозируется ночью +9…+14 градусов, днем — до +31 градуса. 21 и 22 мая также возможны грозы.
Напомним, в западной части Свердловской области выпал град размером с куриное яйцо. Осадки побили высаженную на грядки рассаду у жителей Бисерти и Михайловска.