В Нижнем Тагиле в выходные ожидается пасмурная и ветреная погода
Сегодня, 22:18Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В ближайшие два дня в Нижнем Тагиле установится пасмурная и ветреная погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным Гисметео, в субботу в Нижнем Тагиле будет +16 градусов днем, переменная облачность и небольшой дождь. Ветер западный, с порывами до 16 метров в секунду. Ночью похолодает до +9 градусов.
В воскресенье, 21 июня, синоптики обещают пасмурную погоду. Днем будет 14 градусов тепла, ночью — 7 градусов выше нуля, без осадков. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
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