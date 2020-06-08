В Свердловской области в будни ожидается аномально жаркая погода
Сегодня, 15:33Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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С 8 по 12 июня в Свердловской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Данное метеорологическое явление несет определенные риски. В частности, повышается риск возникновения природных пожаров и распространения огня на жилые постройки, увеличение числа ДТП из-за задымления дорожного полотна и его ухудшения. Кроме того, увеличивается риск гибели населения от сердечно-сосудистых заболеваний и прогнозируется увеличение числа пострадавших от укусов клещей.
В связи с тем, что установится суха и слабо ветреная погода, в районах, где располагаются промышленные предприятия в крупных городах, ожидаемые концентрации в воздухе вредных веществ могут превышать допустимые нормы.
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