В Свердловской области в будни ожидается аномально жаркая погода

Данное метеорологическое явление несет определенные риски. В частности, повышается риск возникновения природных пожаров и распространения огня на жилые постройки, увеличение числа ДТП из-за задымления дорожного полотна и его ухудшения. Кроме того, увеличивается риск гибели населения от сердечно-сосудистых заболеваний и прогнозируется увеличение числа пострадавших от укусов клещей.