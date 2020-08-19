В Свердловской области еще 147 человек заразились коронавирусом

В Свердловской области еще 147 человек заразились коронавирусом

Сегодня, 12:47Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено еще 147 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего зараженных выявлено в Екатеринбурге. там подтверждено 57 новых случаев. Остальные заболевшие являются жителями 23 населенных пунктов, в том числе и Нижнего Тагила.

Всего в регионе подтверждено 23 842 случая заболевания.

Отмечается, что 83 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 82 помещены в реанимационные отделения, в том числе 45 — подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 229 человек.

Из больниц по выздоровлению было выписано 73 человека. Всего выздоровевших насчитывается 19 249 человек.

Кроме того, подтверждено шесть новых летальных случаев. Всего инфекция унесла жизни 382 свердловчан.

В России за сутки с 18 по 19 августа было подтверждено 4828 случаев заражения. Общее количество заболевших достигло 937 тысяч человек, из них выздоровели уже 749 тысяч человек. За сутки из больниц было выписано 6795 человек. Кроме того, подтверждено 117 летальных случаев. Всего от инфекции скончались 15,9 тысяч человек.

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