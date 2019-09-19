К чему приводит самолечение детей. Рассказывают врачи Нижнего Тагила

Бывает, за 15-20 минут состояние ребенка резко ухудшается, родители не успевают вызвать скорую помощь и не успевают его госпитализировать, либо госпитализируют очень поздно. Конечно, развиваются осложнения или возникают летальные исходы, поделилась заместитель главврача Детской городской больницы Ольга Булдакова.

Булдакова рассказала, что неправильное лечение вирусов может перерасти в менингит, пороки сердца, миокардиты, заболевания сосудов или воспаления суставов. Чтобы не допустить ухудшения, родители должны обратиться в медицинское учреждение к своему лечащему врачу или участковому фельдшеру.

Из роддома сейчас выписывают на 3-4 сутки, с каждой мамой при первом патронаже проводится беседа, выдается памятка о профилактике асфиксии. Многие мамы, у которых уже есть старшие дети, считают, что уже опытны, и пренебрегают советами, отказываются официально от патронажей врачей и медсестер или просто не пускают их в квартиру, мотивируя тем, что их нет дома и они уехали в гости. Мы не в курсе о состоянии ребенка на данный момент, иногда чтобы осмотреть ребенка нам приходится привлекать службу опеки. Случаи асфиксии младенцев во время совместного сна с ребенком регистрируются каждый год и по статистике их не уменьшается,рассказала заведующей стационаром Оксана Зайцева.

По данным ДГБ, Нижнем Тагиле в 2019 году уже было два таких случая.

По словам медиков, часто родители игнорируют хроническую болезнь ребенка, когда диагноз уже подтвержден. В частности, при сахарном диабете, как рассказывает Зайцева, родители пациентов иногда халатно относятся к лечению или считают, что есть другие методы лечения кроме инсулинотерапии, а это приводит к ухудшению.

В этом году был [подобный] случай с ребёнком четырех лет. Спасти его не удалось, рассказала Оксана Зайцева.

Во врачебной практике встречаются ситуации, когда родители отказываются от госпитализации паллиативных детей (больной ребенок, который имеет неизлечимого заболевания) при ухудшении его состояния. Из-за заболевания у ребенка могут наблюдаться трудности с кормлением, прием пищи может продолжаться до 2,5 часов, такие дети часто госпитализируются в больницы с аспирационными пневмониями, потому что во время кормления пища из-за нарушения процесса глотания попадает в дыхательные пути. Когда же им назначают операцию, многие родители категорически отказываются от проведения, хотя медицинские педиатры на этом настаивают.

Такие дети могут похудеть вплоть до кахексии, были случаи, что ребенок в 17 лет весил 13 кг. После проведения [соответстующей] операции качество жизни детей улучшается: родителям легче кормить такого ребенка, снижаются риски аспирации и пневмоний. Эту операцию проводят в ОДКБ № 1 Екатеринбурга, с которой ДГБ Нижнего Тагила тесно сотрудничает, рассказывают тагильские педиатры.

Как объясняет Зайцева, если участковые доктора видят, что вес ребёнка стремительно снижаются, то тут же связываются с врачами стационаров, чтобы поместить пациента под круглосуточное наблюдение специалистов.

Но родители очень часто не хотят ни госпитализироваться с ребенком, ни оставить его под наблюдением врачей одного. Причины приводят разные: «уже у них такое было, но они справились», «не с кем оставить старших детей» и так далее. Недавно втроем уговаривали положить ребенка в больницу, который похудел на 10 килограмм за 2 месяца. Мама в категоричной форме отказалась и госпитализации с ребёнком, и на предложение госпитализировать его одного тоже. Таких деток надо обследовать, понять причину такой отрицательной динамики, посмотреть, как он кушает, подобрать диету для него, разработать план дальнейшей терапии в амбулаторных условиях — это сделать тяжело для самих же родителей, привезти на анализы и обследования, показать специалистам все это занимает время. Такие дети в результате могут пройти точку невозврата, дойти до кахексии, из которой очень трудно выйти, а порой просто невозможно, поделилась Оксана Зайцева.

Однако родители имеют право отказаться от госпитализации детей, даже если на лечении в больнице настаивает врач. В этом случае медики могут действовать в соответствии с российским законодательством. Как объясняет Зайцева, если заболевание угрожает жизни ребенка, медики обязаны обратиться органы опеки и полицию.

Были случаи, когда для проведения лечения ребенка, находящего в критическом состоянии, нам пришлось обратиться в суд, и только по решению суда мать обязали госпитализировать ребенка для оказания медицинской помощи, рассказывают в ДГБ Нижнего Тагила.

Медики настаивают: надо доверять своему лечащему врачу и ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.