20 сентября в Нижнем Тагиле ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ЕДДС города.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории всей Свердловской области ожидаются сильные дожди и ураганный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Тагильчанам рекомендуют при возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить в ЕДДС. По данным Гисметео, столбик термометра завтра опустится до +11 градусов днем, ночью будет 3 градуса тепла. Напомним, синоптики пообещали свердловчанам еще одно «бабье лето», начиная с 22 сентября в регионе установится теплая погода. Синоптики пообещали еще одно «бабье лето» на Урале

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter