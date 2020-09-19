В Нижнем Тагиле прошли соревнования по раздельному сбору мусора

Сортировали по трём пакетам. В первый пакет у нас шли пластик и жестяные банки из-под газировки. Во второй пакет мы складывали стекло. В третий пакет — общий мусор, который у нас пока не заготавливают для переработки и не перерабатывают. По итогу получилось более 700 килограмм сырья для вторичной переработки, его заберут на переработку уже завтра, рассказал TagilCity.ru глава нижнетагильского отделения «Молодой гвардии» Дмитрий Арды.