В Нижнем Тагиле прошли соревнования по раздельному сбору мусора

Сегодня в Нижнем Тагиле прошел субботник с раздельным сбором мусора. Во время мероприятия активистам предложили поучаствовать в соревнованиях.

Всего участники собрали более 1,5 тонны мусора. В субботнике приняли участие члены отделения «Молодой гвардии», команда молодых представителей ЕВРАЗ-НТМК, члены организации «Волонтеры-Экологи» и неравнодушные жители города — всего 21 человек. Наводили порядок на территории, прилегающей к парку Народному рядом с ТЦ «Мегамарт». Субботник задумывался как состязание по раздельному сбору мусора, участники должны были получать баллы, например, за определенное количество собранного стекла или пластика. По словам Дмитрия Арды, эту идею удалось воплотить в полной мере. Сортировали по трём пакетам. В первый пакет у нас шли пластик и жестяные банки из-под газировки. Во второй пакет мы складывали стекло. В третий пакет — общий мусор, который у нас пока не заготавливают для переработки и не перерабатывают. По итогу получилось более 700 килограмм сырья для вторичной переработки, его заберут на переработку уже завтра, рассказал TagilCity.ru глава нижнетагильского отделения «Молодой гвардии» Дмитрий Арды. В Нижнем Тагиле активисты соревновались в раздельном сборе мусора Photo: Дмитрий Арды Чтобы вдохнуть соревновательный дух в мероприятие, участников разделили на пять команд. По итогам была определена тройка победителей, которая получила призы. Как отметил Дмитрий Арды, победители поделились призами и с теми, кто не попал в тройку лидеров. Субботники сегодня должны переходить в такой формат, когда собранный мусор идёт не на полигон, а на переработку, подытожил он. Напомним, 20 сентября в Нижнем Тагиле пройдет еще одно мероприятие по сбору мусора. Горожанам предлагают навести порядок на территории у Валёгинского пруда. Тагильчан приглашают принять участие в пятом экосубботнике

