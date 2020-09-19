В Нижнем Тагиле прошли соревнования по раздельному сбору мусора

В Нижнем Тагиле прошли соревнования по раздельному сбору мусора

Сегодня, 18:25Здоровье и экологияPhoto: Дмитрий Арды
Сегодня в Нижнем Тагиле прошел субботник с раздельным сбором мусора. Во время мероприятия активистам предложили поучаствовать в соревнованиях.

Всего участники собрали более 1,5 тонны мусора. В субботнике приняли участие члены отделения «Молодой гвардии», команда молодых представителей ЕВРАЗ-НТМК, члены организации «Волонтеры-Экологи» и неравнодушные жители города — всего 21 человек. Наводили порядок на территории, прилегающей к парку Народному рядом с ТЦ «Мегамарт».

Субботник задумывался как состязание по раздельному сбору мусора, участники должны были получать баллы, например, за определенное количество собранного стекла или пластика. По словам Дмитрия Арды, эту идею удалось воплотить в полной мере.

Сортировали по трём пакетам. В первый пакет у нас шли пластик и жестяные банки из-под газировки. Во второй пакет мы складывали стекло. В третий пакет — общий мусор, который у нас пока не заготавливают для переработки и не перерабатывают. По итогу получилось более 700 килограмм сырья для вторичной переработки, его заберут на переработку уже завтра, рассказал TagilCity.ru глава нижнетагильского отделения «Молодой гвардии» Дмитрий Арды.

В Нижнем Тагиле активисты соревновались в раздельном сборе мусора
Photo:Дмитрий Арды

Чтобы вдохнуть соревновательный дух в мероприятие, участников разделили на пять команд. По итогам была определена тройка победителей, которая получила призы. Как отметил Дмитрий Арды, победители поделились призами и с теми, кто не попал в тройку лидеров.

Субботники сегодня должны переходить в такой формат, когда собранный мусор идёт не на полигон, а на переработку, подытожил он.

Напомним, 20 сентября в Нижнем Тагиле пройдет еще одно мероприятие по сбору мусора. Горожанам предлагают навести порядок на территории у Валёгинского пруда.

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