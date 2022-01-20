Первая партия вакцины для подростков поступила в Свердловскую область

Об этом на брифинге 20 января рассказал заместитель губернатора области Павел Креков. В ближайшее время начнется сбор согласий родителей школьников до 15 лет на вакцинацию детей, которые в этом нуждаются. Несовершеннолетние старше 15 лет имеют право самостоятельно принимать решение о прививке, согласие родителей им не требуется.
В первую очередь вакцинация начнется в областной столице, позже — в других крупных муниципальных образованиях Свердловской области - Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.
Никаких противопоказаний к этой вакцине не выявлено,подчеркнул Креков.
Напомним, что также 20 января на пресс-конференции главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал, что медицинские организации столицы региона ведут подготовку к прививочной кампании для детей с 12 лет. Вакцинация для подростков будет проходить в добровольном порядке.