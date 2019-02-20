Путин поручил перевести детские поликлиники в России на новые стандарты к 2021 году

По словам президента России Владимира Путина переход на новые стандарты должен был завершен к 2021 году. Согласно поручению президента, в 2019 году правительство должно утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник» с учетом регионального опыта. В 2020 году с помощью регионов необходимо внедрить механизмы, мотивирующие персонал медучреждений повышать качество работы. В 2021 году, по поручению Владимира Путина, все поликлиники должны перейти на новые стандарты.

Дело не в том, чтобы появилась вывеска «Бережливая поликлиника», главное, чтобы люди почувствовали заботу о своем здоровье со стороны государства, подчеркнул президент.

По слова Владимира Путина, уровень медицинской помощи не удовлетворяет россиян из-за проблем в «первичном звене», сообщают «РИА Новости».

Напомним, 16 мая 2018 года в Нижнем Тагиле открылась детская «бережливая поликлиника» на улице Тагилстроевская, 4, которая функционирует в рамках современных стандартов. В ноябре 2018 года учреждение посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.