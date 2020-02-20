В поликлиниках Нижнего Тагила временно прекратят приём здоровых детей

Приёмы здоровых детей до года отменены участковыми педиатрами, сообщает заместитель главного врача Детской городской больницы Ольга Булдакова

Если кто-то из детей записан к специалисту, они продолжают его посещать, потому что поток больных детей к педиатрам и поток здоровых разделены, рассказала TagilCity.ru Булдакова.

Также врач добавила, что участковые педиатры из-за повышения нагрузки планируют приём детей по вторникам и четвергам, чтобы «разгрузить» понедельник, среду и пятницу.