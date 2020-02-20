В поликлиниках Нижнего Тагила временно прекратят приём здоровых детей
Сегодня, 14:02Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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С 25 февраля в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в поликлиниках Нижнего Тагила временно отменят дни здорового ребёнка.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Приёмы здоровых детей до года отменены участковыми педиатрами, сообщает заместитель главного врача Детской городской больницы Ольга Булдакова
Если кто-то из детей записан к специалисту, они продолжают его посещать, потому что поток больных детей к педиатрам и поток здоровых разделены, рассказала TagilCity.ru Булдакова.
Также врач добавила, что участковые педиатры из-за повышения нагрузки планируют приём детей по вторникам и четвергам, чтобы «разгрузить» понедельник, среду и пятницу.
Напомним, замгубернатора Павел Креков сообщил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снижается. В течение недели с 10 по 16 февраля было зафиксировано 44,8 тысячи случаев ОРВИ. Детская заболеваемость снизилась на 4,8%.
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