Информация о состоянии окружающей среды стала общедоступной

Теперь информацию о состоянии окружающей среды можно считать общедоступной, поскольку данные о состоянии экологии нельзя отнести к государственной и коммерческой тайне. Соответствующий закон вступил в силу 20 марта.

Закон гласит, что граждане России имеют право знать прошлые, текущие и прогнозные показатели экологии, особенно вопросы ее загрязнения и происходящих процессов и явлений. Также теперь они могут получать объяснения, каким образом скажется на природе какая-либо хозяйственная деятельность. Отмечается, что закон выделяет пять основных видов данных, которые нельзя утаивать от населения: состояние и загрязнение окружающей среды, в том числе воздуха, водоемов и почвы;

радиационная обстановка;

уровень, объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ, их стационарные источники;

обращение с отходами производства и потребления;

мероприятия по снижению негативного воздействия на экологию. Данную информацию граждане, компании, НКО и общественные объединения могут получать на бесплатной основе. Также федеральные, региональные и местные органы власти должны размещать известную им информацию о состоянии экологии на своих сайтах. Напомним, счетная палата РФ сообщила, что национальный проект «Экология» не достигнет национальных целей. Даже тех, которые являются текущими. Нацпроект «Экология» не достигнет поставленных целей — Счетная палата

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