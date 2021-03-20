Информация о состоянии окружающей среды стала общедоступной

Закон гласит, что граждане России имеют право знать прошлые, текущие и прогнозные показатели экологии, особенно вопросы ее загрязнения и происходящих процессов и явлений. Также теперь они могут получать объяснения, каким образом скажется на природе какая-либо хозяйственная деятельность.
Отмечается, что закон выделяет пять основных видов данных, которые нельзя утаивать от населения:
Данную информацию граждане, компании, НКО и общественные объединения могут получать на бесплатной основе. Также федеральные, региональные и местные органы власти должны размещать известную им информацию о состоянии экологии на своих сайтах.
Напомним, счетная палата РФ сообщила, что национальный проект «Экология» не достигнет национальных целей. Даже тех, которые являются текущими.