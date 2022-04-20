Продавать заражённые киви разрешили в Свердловской области

Продавать заражённые киви разрешили в Свердловской области
Продавать заражённые киви разрешили в Свердловской области
Сегодня, 14:27Здоровье и экологияФото: 1МI
Сотрудники свердловского управления Россельхознадзора нашли в партии киви, привезённых из Ирана, карантийный вредитель — тутовая щитовка, опасная для саженцев.

При проверке выяснилось, что вредное вещество серьёзный ущерб зрелым плодам не может нанести, рассказала пресс-служба свердловского Россельхознадзора.

На территории России тутовая щитовка не зафиксирована. Она происходит из Китая, Японии, Кореи и представляет опасность для плодовых культур, в особенности черешни и персиков. Высокий уровень риска для людей заражённые саженцы, а у плодов риск низкий фитосанитарный. Поэтому киви разрешили ввозить в Свердловскую область.

Напомним, в Свердловской области посевные площади для картофеля и овощей будут сохранены на уровне 2021 года. Будет засеяно 722 тысячи гектар.

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