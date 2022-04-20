Продавать заражённые киви разрешили в Свердловской области

На территории России тутовая щитовка не зафиксирована. Она происходит из Китая, Японии, Кореи и представляет опасность для плодовых культур, в особенности черешни и персиков. Высокий уровень риска для людей заражённые саженцы, а у плодов риск низкий фитосанитарный. Поэтому киви разрешили ввозить в Свердловскую область.