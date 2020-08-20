В Нижнем Тагиле проект станции водоподготовки «Южная» разработают к осени 2021 года

Компания «Севзапинжтехнология» из Санкт-Петербурга также создаст проект для реконструкции магистрального водовода, который имеет протяженность 17 километров от поселка Черноисточинск до города.
В постановлении также сказано, что физические и юридические лица могут предоставить собственные предложения по проекту в течение 10 дней.
Проект должен быть до 1 сентября 2021 года. После этого его нужно будет защитить в правительстве Свердловской области, чтобы были выделены средства на строительство в рамках федерального проекта «Чистая вода».
Напомним, »Севзапинжтехнология» стала победителем конкурса на разработку проекта. Общая стоимость работ составит 99, миллионов рублей.
Черноисточинский пруд является одним из основных источников водоснабжения Нижнего Тагила. Летом 2019 года из-за сине-зеленых водорослей там массово гибла рыба. Подобная ситуация произошла и в 2016 году. В прошлом году Владислав Пинаев предложил чиновникам посетить Череповец и перенять опыт очистки водохранилища.
17 февраля прошли слушания, на которых были предложены способы очистки Черноисточинского пруда. Свои предложения представили компании из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.