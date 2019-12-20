Нижний Тагил попал в топ городов с самыми грязными водоемами

В документе сказано, что основная часть стоков в этих городах приходится на коммунальные канализации.

Напомним, в Нижнем Тагиле существует проблема с Черноисточинским прудом, почти каждый год водоем покрывается сине-зелеными водорослями, которые приводят к гибели рыбы. Накануне министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обязал Росводресурс оказать содействие в реабилитации водоема. Программа реабилитации пруда уже подготовлена. Для её реализации идёт процесс включения расходов в федеральный бюджет.