Нижний Тагил попал в топ городов с самыми грязными водоемами
Сегодня, 08:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Городами, где наиболее загрязнены сточными водами природные водоемы, стали Москва и Санкт-Петербург. При этом в топе городов-загрязнителей оказался и Нижний Тагил. Об этом сообщается в государственном докладе «О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году».
Сюжеты: Нижний Тагил
Также в список городов, наиболее загрязняющих стоками природные водоемы, попали Красноярск, Владивосток, Волгоград, Омск, Братск, Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Кемерово, Самара, Иркутск, Березняки.
В документе сказано, что основная часть стоков в этих городах приходится на коммунальные канализации.
Напомним, в Нижнем Тагиле существует проблема с Черноисточинским прудом, почти каждый год водоем покрывается сине-зелеными водорослями, которые приводят к гибели рыбы. Накануне министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин обязал Росводресурс оказать содействие в реабилитации водоема. Программа реабилитации пруда уже подготовлена. Для её реализации идёт процесс включения расходов в федеральный бюджет.
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