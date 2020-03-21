СМИ сообщили о четырех новых случаях коронавируса в Екатеринбурге
Сегодня, 12:04Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге выявили четыре новых случая заражения коронавирусом, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По информации источника издания в Министерстве здравоохранения Свердловской области, пробы на коронавирус выявили заболевание еще у четверых человек.
В пресс-службе департамента информационной политики губернатора сообщили, что не знают о новых случаях заражения коронавирусом.
По официальной статистике Роспотребнадзора, в Свердловской области зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом. Все зараженные и контактировавшие с ними находятся в больнице № 40 Екатеринбурга. Сегодня в столице Урала двух человек люди в защитных костюмах увезли на скорой.
Карта распространения коронавируса в России
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