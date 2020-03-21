СМИ сообщили о четырех новых случаях коронавируса в Екатеринбурге

По информации источника издания в Министерстве здравоохранения Свердловской области, пробы на коронавирус выявили заболевание еще у четверых человек.

По официальной статистике Роспотребнадзора, в Свердловской области зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом. Все зараженные и контактировавшие с ними находятся в больнице № 40 Екатеринбурга. Сегодня в столице Урала двух человек люди в защитных костюмах увезли на скорой.