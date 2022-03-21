2-летней девочке из Нижнего Тагила впервые в России удалили редкую опухоль печени

У нее диагностирована кальцифицирующаяся гнездная стромальная эпителиальная опухоль. На сегодняшний день в мире было проведено всего 40 операций по удалению подобной опухоли. Все они проходили за рубежом, сообщают в департаменте информполитики региона.
Там отметили, что врачи дают прогнозы по полному выздоровлению пациентки.
Врачи Уральского Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ каждый год проводят порядка 160 операций различной локализации. Большинство из них уникальны в Свердловской области, так и по России в целом.