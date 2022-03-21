2-летней девочке из Нижнего Тагила впервые в России удалили редкую опухоль печени

2-летней девочке из Нижнего Тагила впервые в России удалили редкую опухоль печени
2-летней девочке из Нижнего Тагила впервые в России удалили редкую опухоль печени
Сегодня, 14:22Здоровье и экологияФото: департамент информационной политики
Детские онкологи из Екатеринбурга впервые в России удалили редкое новооброзование печени ребенку. Пациенткой стала двухлетняя девочки из Нижнего Тагила.

У нее диагностирована кальцифицирующаяся гнездная стромальная эпителиальная опухоль. На сегодняшний день в мире было проведено всего 40 операций по удалению подобной опухоли. Все они проходили за рубежом, сообщают в департаменте информполитики региона.

Там отметили, что врачи дают прогнозы по полному выздоровлению пациентки.

Врачи Уральского Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ каждый год проводят порядка 160 операций различной локализации. Большинство из них уникальны в Свердловской области, так и по России в целом.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
Материалы по теме:
детиврачиНижний ТагилЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы