Опухоль брюшной полости без разрезов впервые удалили медики Свердловской области

После приобретения специального оборудования заведующий отделением Андрей Ощепков обучился методике работы. Он рассказал, что в комплекс входит ректоскоп (специальная трубка для проникновения к образованию), видеоэндоскоп и набор инструментов для удаления опухолей толстой кишки, как доброкачественных, так и раннего рака, рассказывает завонкологическим отделением хирургического лечения Андрей Ощепков.
Старая методика является пока основной и предполагает установку кольца с ранорасширителями в прямой кишке. Этот метод является открытым. Однако у него есть ограничения. Например, применить его можно только на небольшие опухоли и на расстоянии не более 13 сантиметров от анального канала. Также пациентов должен быть худым. В противном случае возможна только полостная операция.
Кроме того, при выполнении трансанальной эндоскопической операции мы используем камеру с разрешением Full HD, которая позволяет детально рассмотреть на мониторе эндовидеоскопической стойки мелкие сосуды и архитектонику опухоли, точно определить её границы, добавил Ощепков.
У прооперированной пациентки диагностирована доброкачественная опухоль прямой кишки. Она переболела коронавирусом и легла на обследование в СОКБ № 1. Однако выявленная опухоль располагалась далеко. Поэтому учитывая комплекцию пациентки при отсутствии современных методов пришлось бы сделать полостную операцию. Она длилась бы 1,5 часа. Однако новый способ позволил выполнить все манипуляции за 20 минут.
Сама пациентка осталась довольна результатом. Она рада, что все же удалось избежать полостной операции.
Для СОКБ № 1 в последние два года в рамках федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями и нацпроекта «Здравоохранение» были приобретены новые операционные столы, светильники и эндоскопический комплекс, сообщили в пресс-службе медучреждения.