Опухоль брюшной полости без разрезов впервые удалили медики Свердловской области

Старая методика является пока основной и предполагает установку кольца с ранорасширителями в прямой кишке. Этот метод является открытым. Однако у него есть ограничения. Например, применить его можно только на небольшие опухоли и на расстоянии не более 13 сантиметров от анального канала. Также пациентов должен быть худым. В противном случае возможна только полостная операция.