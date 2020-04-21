Роспотребнадзор установил максимальное количество сотрудников в помещениях

Так, в помещении площадью до 50 квадратных метров может находиться одновременно не больше пяти человек, до 100 человек — не больше 10 и так далее. Это сделано с целью борьбы с распространением коронавируса. Как заявили в Роспотребнадзоре, необходимо увеличивать между людьми дистанцию.