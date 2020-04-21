Роспотребнадзор установил максимальное количество сотрудников в помещениях
Сегодня, 11:23Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор установил максимальное количество сотрудников в помещениях в зависимости от площади. Мера носит рекомендательный характер. Об этом сообщают «РИА-Новости».
Сюжеты: Коронавирус
Так, в помещении площадью до 50 квадратных метров может находиться одновременно не больше пяти человек, до 100 человек — не больше 10 и так далее. Это сделано с целью борьбы с распространением коронавируса. Как заявили в Роспотребнадзоре, необходимо увеличивать между людьми дистанцию.
Кроме того, ведомство рекомендовало доставлять сотрудников на работу транспортом предприятия, если у них нет личного автотранспорта. Само транспортное средство должно периодически дезинфицироваться.
За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 4,2 тысячи человек. Общее количество заразившихся составило более 47 тысяч человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей