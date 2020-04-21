Правительство РФ обсуждает вопрос о продлении режима самоизоляции из-за коронавируса
Власти РФ обсуждают вопрос о продлении режима самоизоляции на территории России, распространив его на майские праздники и дни между ними, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
По словам источников, это наиболее вероятный сценарий дальнейших действий властей. Еще один сценарий подразумевает продление нерабочих дней до середины мая.
Более того, если ситуация с распространение коронавируса будет развиваться неблагоприятно, то самоизоляция может быть продлена до 1 июня, уточняет один из источников.
Вчера Владимир Путин заявил, что пик распространения заболевания не пройден. На данный момент режим самоизоляции действует до 30 апреля. Людям не рекомендуется выходить на улицу без необходимости. В частности, допускается проезд до работы и обратно, поход в магазин, аптеку или погулять с собакой.
По последним данным на территории России зарегистрировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них около 3,5 тысяч человек выздоровели, еще 405 -скончались.