Правительство РФ обсуждает вопрос о продлении режима самоизоляции из-за коронавируса

По словам источников, это наиболее вероятный сценарий дальнейших действий властей. Еще один сценарий подразумевает продление нерабочих дней до середины мая.

Более того, если ситуация с распространение коронавируса будет развиваться неблагоприятно, то самоизоляция может быть продлена до 1 июня, уточняет один из источников.

Вчера Владимир Путин заявил, что пик распространения заболевания не пройден. На данный момент режим самоизоляции действует до 30 апреля. Людям не рекомендуется выходить на улицу без необходимости. В частности, допускается проезд до работы и обратно, поход в магазин, аптеку или погулять с собакой.