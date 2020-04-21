В Нижнем Тагиле за сутки две лаборатории провели 459 исследований на коронавирус
Сегодня, 14:17Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле проведено 459 исследований анализов на COVID-19, обследование прошли 436 человек, рассказали TagilCity.ru в Роспотребнадзоре Свердловской области.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Всего в городе обследовано 6 843 человека и проведено 7 282 исследования проб на коронавирус.
На сегодняшний день, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, в Свердловской области зарегистрировано 84 новых случая заражения COVID-19. Из них 78 человек — это пациенты и медперсонал ЦГБ № 1 в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле новых случаев заболевания не выявлено, в городе по прежнему шесть зараженных.
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