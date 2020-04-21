В Нижнем Тагиле за сутки две лаборатории провели 459 исследований на коронавирус

На сегодняшний день, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, в Свердловской области зарегистрировано 84 новых случая заражения COVID-19. Из них 78 человек — это пациенты и медперсонал ЦГБ № 1 в Екатеринбурге. В Нижнем Тагиле новых случаев заболевания не выявлено, в городе по прежнему шесть зараженных.