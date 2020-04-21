В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 13:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за последние сутки не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Количество заболевших, по-прежнему составляет шесть человек.
В Свердловской области за сутки подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом. Большая часть заболевших, а именно, 78 человек являются пациентами и врачами ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге. Остальные пациенты находятся в Екатеринбурге, Полевском и Заречном.
За последние сутки в России зафиксировано 5642 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных составляет 52 763 человека, из них 3783 выздоровели, 456 — скончались.
Карта распространения коронавируса в России
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