В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

В Свердловской области за сутки подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом. Большая часть заболевших, а именно, 78 человек являются пациентами и врачами ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге. Остальные пациенты находятся в Екатеринбурге, Полевском и Заречном.