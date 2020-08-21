В Свердловской области зарегистрировано 124 новых случая коронавируса

В Свердловской области зарегистрировано 124 новых случая коронавируса

Сегодня, 12:47Здоровье и экологияФото: pixabay.com
В Свердловской области за сутки с 20 по 21 августа было выявлено 124 случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Всего число заболевших за время пандемии составляет 24 105 человек.

Отмечается, что состояние 70 госпитализированных пациентов расценивается как тяжелое, из них 36 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов находящихся в состоянии средней тяжести составляет 266 человек.

Из больниц по выздоровлению выписано 66 человек. Общее количество выздоровевших составляет 19 383 человека.

Также было зарегистрировано восемь летальных случаев. Всего от инфекции скончались 396 пациентов.

В России за сутки подтверждено 4870 случаев коронавируса. В общей сложности количество случаев составляет 946 976 человек, из них выздоровели 761 330 человек. Также подтверждено 90 летальных случаев. Всего от инфекции скончались 16 189 пациентов.

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