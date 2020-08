В детском временном приюте №2 в поселке Восточный произошла массовая вспышка коронавируса, сообщается на сайте администрации Сосьвинского городского округа.

В отделении реабилитации заразились инфекцией 20 детей и 14 взрослых. Всех заболевших госпитализировали. В Сосьвинском городском округе за все время пандемии выявлено 58 случаев заболевания, 20 из них уже вылечились. В Свердловской области за время пандемии подтверждено более 24 тысяч случаев коронавируса. Количество выздоровевших уже превысило 19 тысяч человек, еще 396 скончались.

