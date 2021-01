В школах Екатеринбурга 46 классов отправлены на дистант в 2021 году из-за коронавируса.

В 35 школах столицы Урала из-за коронавируса были переведены на удаленный режим обучения 46 учебных классов. Кроме того, один класс был отправлен на дистант из-за ОРВИ, пишет E1 со ссылкой на городской департамент образования. Напомним, 7 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил сроки отмены дистанта в школах региона. Он отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась, поэтому с 11 января были выведены на обучения все учащиеся школ Среднего Урала. Евгений Куйвашев анонсировал отмену дистанта для всех свердловских школьников

