Названы сроки прекращения дистанта для свердловских студентов

Решение об этом будет приниматься 22 января. Если будет принято решение, то студенты смогут вернуться за парты в ближайшее время.
По словам Крекова лучше постепенно выходить из изоляции. Если ситуации, то в пятницу будет принято решение о возвращении студентов с дистанта.
С учреждениями допобразования ситуация обстоит сложнее. Из-за частой смены коллектива в данных местах, контролировать процесс сложнее. Однако по ним тоже будет приниматься решение.
Напомним, 18 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения до 1 февраля.