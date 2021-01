Названы сроки прекращения дистанта для свердловских студентов

Выпускные курсы свердловских колледжей и техникумов планируется вернуть на учебу в феврале. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков в ходе брифинга по итогам оперштаба.

Решение об этом будет приниматься 22 января. Если будет принято решение, то студенты смогут вернуться за парты в ближайшее время. По словам Крекова лучше постепенно выходить из изоляции. Если ситуации, то в пятницу будет принято решение о возвращении студентов с дистанта. С учреждениями допобразования ситуация обстоит сложнее. Из-за частой смены коллектива в данных местах, контролировать процесс сложнее. Однако по ним тоже будет приниматься решение. Напомним, 18 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения до 1 февраля. В Свердловской области режим самоизоляции продлен до 1 февраля

