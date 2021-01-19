Названы сроки прекращения дистанта для свердловских студентов

Названы сроки прекращения дистанта для свердловских студентов

Сегодня, 18:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Выпускные курсы свердловских колледжей и техникумов планируется вернуть на учебу в феврале. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков в ходе брифинга по итогам оперштаба.

Решение об этом будет приниматься 22 января. Если будет принято решение, то студенты смогут вернуться за парты в ближайшее время.

По словам Крекова лучше постепенно выходить из изоляции. Если ситуации, то в пятницу будет принято решение о возвращении студентов с дистанта.

С учреждениями допобразования ситуация обстоит сложнее. Из-за частой смены коллектива в данных местах, контролировать процесс сложнее. Однако по ним тоже будет приниматься решение.

Напомним, 18 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения до 1 февраля.

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