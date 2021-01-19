В Екатеринбурге заканчивается вакцина от коронавируса

В медучреждения города в конце 2020 года завезли около семи тысяч доз «Спутник V». В остальном регионе осталось около полутора тысяч вакцины. По словам источника, в Свердловскую область ожидается поставка около 20 тысяч доз препарата, однако сроки не известны.