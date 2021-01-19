В Екатеринбурге заканчивается вакцина от коронавируса

В Екатеринбурге заканчивается вакцина от коронавируса

Сегодня, 10:29Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В больницах Екатеринбурга заканчивается или уже закончилась вакцина от COVID-19 «Спутник V».

По состоянию на 18 января в столице Урала вакцина почти закончилась, прием заявок на прививки осуществляется только в двух больницах.

В нашей больнице осталось принять на вакцинацию около 100 человек,пояснил собеседник Ура.ру в ГКБ № 7.

Примерно столько же доз вакцины осталось в ГКБ № 23. В других больницах Екатеринбурга прививочная кампания остановлена.

В медучреждения города в конце 2020 года завезли около семи тысяч доз «Спутник V». В остальном регионе осталось около полутора тысяч вакцины. По словам источника, в Свердловскую область ожидается поставка около 20 тысяч доз препарата, однако сроки не известны.

В региональном оперштабе пояснили, что уже привито более 13 тысяч человек и ожидается крупная партия «Спутник V».

Напомним, в Нижнем Тагиле прививку от коронавируса можно поставить в ГБ № 1 и № 4, а также в Демидовской больнице.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
больницавакцинаЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы