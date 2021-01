В Екатеринбурге заканчивается вакцина от коронавируса

В больницах Екатеринбурга заканчивается или уже закончилась вакцина от COVID-19 «Спутник V».

По состоянию на 18 января в столице Урала вакцина почти закончилась, прием заявок на прививки осуществляется только в двух больницах. В нашей больнице осталось принять на вакцинацию около 100 человек,пояснил собеседник Ура.ру в ГКБ № 7. Примерно столько же доз вакцины осталось в ГКБ № 23. В других больницах Екатеринбурга прививочная кампания остановлена. В медучреждения города в конце 2020 года завезли около семи тысяч доз «Спутник V». В остальном регионе осталось около полутора тысяч вакцины. По словам источника, в Свердловскую область ожидается поставка около 20 тысяч доз препарата, однако сроки не известны. В региональном оперштабе пояснили, что уже привито более 13 тысяч человек и ожидается крупная партия «Спутник V». Напомним, в Нижнем Тагиле прививку от коронавируса можно поставить в ГБ № 1 и № 4, а также в Демидовской больнице. Где в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса COVID-19

