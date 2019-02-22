Карантин по кори в Екатеринбурге может быть продлен еще на 21 день
Сегодня, 13:40Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
20 февраля в Екатеринбурге выявлен новый случай заболевания корью. В случае если диагноз подтвердится, карантин будет продлен еще на 21 день.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге вновь выявлен больной с подозрением на корь. Пациент сдал анализы, результаты которых будут готовы в течение 5-7 дней. В настоящий момент они отправлены в Институт кори, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Результаты проверки еще по четырем случаям должны поступить в ближайшее время. Если диагноз подтвердится, то карантин в Екатеринбурге будет продлен на 21 день.
Последний подтвержденный случай заболевания корью был выявлен в столице Среднего Урала 11 февраля.
Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге выявлены 30 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 23 заболевших – непривитые дети. Еще четыре случая ожидают подтверждения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей