Карантин по кори в Екатеринбурге может быть продлен еще на 21 день

В Екатеринбурге вновь выявлен больной с подозрением на корь. Пациент сдал анализы, результаты которых будут готовы в течение 5-7 дней. В настоящий момент они отправлены в Институт кори, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Результаты проверки еще по четырем случаям должны поступить в ближайшее время. Если диагноз подтвердится, то карантин в Екатеринбурге будет продлен на 21 день.

Последний подтвержденный случай заболевания корью был выявлен в столице Среднего Урала 11 февраля.