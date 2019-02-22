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Карантин по кори в Екатеринбурге может быть продлен еще на 21 день
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Vaccination 3996329 340

Карантин по кори в Екатеринбурге может быть продлен еще на 21 день

Сегодня, 13:40Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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