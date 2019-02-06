Нельзя в школу и в больницы: новые ограничения из-за кори введены в Екатеринбурге

По состоянию на 6 февраля в уральской столице зарегистрировано 23 случая заболевания корью. 18 заболевших – это дети, которые не были привиты от кори. В прошлом году в городе корью заболели пять человек.

Для того, чтобы не допустить распространение болезни, специальная комиссия по предотвращению ЧС приняла решение ограничить доступ в образовательные учреждения и учреждения здравоохранения для тех жителей города, у которых нет прививки.