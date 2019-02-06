Нельзя в школу и в больницы: новые ограничения из-за кори введены в Екатеринбурге
Сегодня, 19:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге зафиксированы 23 случая заболевания корью. Комиссия по предупреждению ЧС одобрила дополнительные меры по недопущению распространения болезни.
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По состоянию на 6 февраля в уральской столице зарегистрировано 23 случая заболевания корью. 18 заболевших – это дети, которые не были привиты от кори. В прошлом году в городе корью заболели пять человек.
Для того, чтобы не допустить распространение болезни, специальная комиссия по предотвращению ЧС приняла решение ограничить доступ в образовательные учреждения и учреждения здравоохранения для тех жителей города, у которых нет прививки.
Также непривитым екатеринбуржцам рекомендуется незамедлительно поставить прививку. До 35 лет прививка ставится два раза. В детском возрасте вакцинация проводится в 1 год и в 6 лет, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
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