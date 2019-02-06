Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Нельзя в школу и в больницы: новые ограничения из-за кори введены в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Syringe 1884758 1920

Нельзя в школу и в больницы: новые ограничения из-за кори введены в Екатеринбурге

Сегодня, 19:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте
также
Преднамеренное банкротство, бурная фантазия и снегопады: итоги недели в Нижнем Тагиле
Дефекты обнаружены в тагильском перинатальном центре за 860 млн рублей
Отставки и снижение тарифов требовали на тагильском митинге против «мусорной реформы»