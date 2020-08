В Нижнем Тагиле за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 12 человек. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.

Общее число больных за все время пандемии достигло 1409 человек. В Свердловской области количество заболевших сегодня увеличилось на 121 человека. Всего в регионе зарегистрировано 24 226 инфицированных. В России за сутки выявили 4 921 случай заражения.

