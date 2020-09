В горздраве Екатеринбурга назвали число ежедневных «коронавирусных» вызовов

Появилась информация, сколько раз за день в Екатеринбурге совершаются выезды к пациентом с коронавирусной инфекцией, сообщило Е1.

С 24 августа на вызовы с возможными случаями новой инфекции ездят бригады лишь одной 15-й подстанции. С конца августа новых вызовов с подозрением на коронавирус в уральской столице стало значительно меньше, поэтому остальные подстанции перевели на штатный режим работы. На данный момент ежесуточно в Екатеринбурге совершается десять вызовов к пациентам с COVID-19. Во время пика эпидемии каждая из подстанций выполняла по несколько десятков вызовов в сутки. Сейчас из всех возможных случаев заболевания лишь трое-четверо оказываются положительными. Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области новая коронавирусная инфекция выявлена у 121 человека. Всего в Свердловской области зафиксировано 28 043 заболевших. По выздоровлению выписаны 57 человек, общее число выписанных пациентов — 21 261.

