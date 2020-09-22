В горздраве Екатеринбурга назвали число ежедневных «коронавирусных» вызовов

На данный момент ежесуточно в Екатеринбурге совершается десять вызовов к пациентам с COVID-19. Во время пика эпидемии каждая из подстанций выполняла по несколько десятков вызовов в сутки. Сейчас из всех возможных случаев заболевания лишь трое-четверо оказываются положительными.