Министр здравоохранения России уходит на самоизоляцию

Министр здравоохранения России уходит на самоизоляцию

Сегодня, 15:34Здоровье и экологияPhoto: сайт МинздраваМихаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию на 14 дней, пишет ТАСС.

В связи с положительным результатом на COVID-19 у члена семьи, министр принял решение об уходе на самоизоляцию. Он продолжит исполнять свои обязанности удаленно, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он добавил, что на мероприятиях, требующих личного присутствия, замещать его будет первый заместитель ведомства Игорь Каграманян.

Напомним, 21 октября мэр Верхней Пышмы Иван Соломин сообщил, что заразился коронавирусом. Положительный результат теста он получил в субботу, 17 октября.

Stories:
Коронавирус
Related news:
министркоронавируссамоизоляция
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы