Министр здравоохранения России уходит на самоизоляцию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию на 14 дней, пишет ТАСС.

В связи с положительным результатом на COVID-19 у члена семьи, министр принял решение об уходе на самоизоляцию. Он продолжит исполнять свои обязанности удаленно, сообщил помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов. Он добавил, что на мероприятиях, требующих личного присутствия, замещать его будет первый заместитель ведомства Игорь Каграманян. Напомним, 21 октября мэр Верхней Пышмы Иван Соломин сообщил, что заразился коронавирусом. Положительный результат теста он получил в субботу, 17 октября. Мэр ещё одного уральского города заразился коронавирусом

