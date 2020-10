Мэр ещё одного уральского города заразился коронавирусом

Мэр Верхней Пышмы Иван Соломин сообщил, что у него был диагностирован коронавирус. Соответствующее заявление он сделал в своем обращении, которое появилось на официальном сайте муниципалитета.

Несмотря на предпринимаемые меры безопасности, интенсивный график работы и рабочие встречи привели к тому, что я вынужден уйти на больничный,рассказал мэр. По его словам, положительный результат был получен в субботу. На данный момент Иван Соломин чувствует себя удовлетворительно и проходит курс лечения. Также он подчеркнул, что администрация, несмотря на приостановленный личный прием жителей, продолжает функционировать в прежнем режиме. Иван Соломин попросил граждан ответственней подходить к мерам безопасности и при первых признаках ОРВИ обращаться за медицинской помощью, избегая живого общения с другими людьми. Напомним, 18 октября стало известно, что глава Среднеуральска Андрей Зашляпин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей официальной странице во «Вконтакте». Ещё один уральский мэр заболел COVID-19

