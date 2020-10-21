Мэр ещё одного уральского города заразился коронавирусом

Мэр ещё одного уральского города заразился коронавирусом

Вчера, 22:00Здоровье и экологияPhoto: официальный сайт администрации Верхней Пышмы
Мэр Верхней Пышмы Иван Соломин сообщил, что у него был диагностирован коронавирус. Соответствующее заявление он сделал в своем обращении, которое появилось на официальном сайте муниципалитета.

Несмотря на предпринимаемые меры безопасности, интенсивный график работы и рабочие встречи привели к тому, что я вынужден уйти на больничный,рассказал мэр.

По его словам, положительный результат был получен в субботу. На данный момент Иван Соломин чувствует себя удовлетворительно и проходит курс лечения. Также он подчеркнул, что администрация, несмотря на приостановленный личный прием жителей, продолжает функционировать в прежнем режиме.

Иван Соломин попросил граждан ответственней подходить к мерам безопасности и при первых признаках ОРВИ обращаться за медицинской помощью, избегая живого общения с другими людьми.

Напомним, 18 октября стало известно, что глава Среднеуральска Андрей Зашляпин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей официальной странице во «Вконтакте».

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