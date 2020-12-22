Экологи-эксперты разрешили строительство полигона отходов в Красноуфимске

Экологи-эксперты разрешили строительство полигона отходов в Красноуфимске

Сегодня, 10:37Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Повторная государственная экологическая экспертиза разрешила строить полигон ТКО в Красноуфимске, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Проект строительства полигона ТКО признали соответствующим требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды и возможным для реализации. Итоги экспертизы утвердили приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

В ходе работы эксперты рассмотрели проектную документацию, отчеты о результатах инженерных изысканий, материалы общественных обсуждений и публикации в СМИ.

Специалист изучили сведения о предусмотренном под строительство полигона земельном участке, его сопряжении с близлежащими населенными пунктами и особо охраняемыми природными зонами. Также были рассмотрены потенциальные риски отрицательного влияния полигона на окружающую среду.

Комиссия сделала вывод, что строительство красноуфимского полигона ТКО допустимо, соответствует СанПиНам и требованиям природоохранного законодательства России.

Проект полигона и мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске компания «ТБО Экосервис» представила осенью 2018 года. Площадка должна вмещать 100 тысяч тонн мусора в год. Стоимость предприятия должна была составить один миллиард рублей.

Под строительство была определена площадь в 86 гектаров на окраине Красноуфимска. Это решение вызвало протест местных жителей, они считают, что это слишком близко к населенным пунктам.

Напомним, власти Свердловской области объявили конкурс на строительство мусоросортировочного завода для Екатеринбурга.

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