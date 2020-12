Превышений нет: 22 декабря TagilCity.ru провел замеры в центре Нижнего Тагила

22 декабря редакция TagilCity.ru провела замеры содержания в воздухе пяти загрязняющих веществ на проспекте Ленина в сквере за Драматическим театром.

Все показатели остались на нулевом уровне. Замеры проводились при температуре воздуха -8 градусов и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Газовый анализатор не показал наличие в воздухе диоксидов серы и азота, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида. Video: TagilCity.ru Напомним, 21 декабря при замерах на железнодорожном вокзале редакция зафиксировала превышение разовой ПДК диоксида азота было в 11 раз и сероводорода — в 31 раз. Превышение ПДК двух веществ-загрязнителей: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 21 декабря На пресс-конференции 22 декабря Евгений Куйвашев озвучил, что ежегодно с 2013 года на устранение экологических проблем область тратит свыше миллиарда рублей, однако на текущий момент проблемы в Нижнем Тагиле сохраняются. Куйвашев об экологии Тагила: «Ежегодно тратится свыше миллиарда, проблемы еще есть»

