В Нижнем Тагиле откроется Центр амбулаторной онкологической помощи

В Свердловской области до конца 2020 года в Демидовской горбольнице Нижнего Тагила откроется Центр амбулаторной онкологической помощи.

Кроме того, центры появятся в Каменск-Уральском и Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона. По словам главного врача больницы № 3 в Екатеринбурге Антона Старкова, центр позволяет выявлять онкологию на ранней стадии, что позволит уменьшить количество запущенных случаев и смертность. Ранее Центр амбулаторной онкологической помощи появился в Краснотурьинске, еще два центра — в Верхней Пышме и Асбесте. Последние заработали в 2019 году. В центрах проводятся приемы онкологов, курсы химиотерапии, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, а также цитологическая и морфологическая диагностика. В 2021 году планируется открыть еще пять подобных центров в регионе. Один появится в Первоуральске, по два — в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В общей сложности в области планируется открыть 20 центров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter