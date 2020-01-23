В Свердловской области проводится профилактика распространения коронавируса из Китая
В Свердловской области Роспотребнадзор проводит профилактику против распространения китайского коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».
В Екатеринбурге проверяются все граждане, прибывшие авиарейсами из Китая. Сотрудниками ведомства используются тепловизоры для определения повышения температуры тела на выходе людей из бортов самолетов. Мэрии города рекомендовано проинформировать население о новом виде вируса.
С декабря 2019 года в китайском городе Ухань зарегистрировано несколько случаев пневмонии, которая возникает от неизвестного ранее коронавируса. По предварительным данным, он стал причиной смерти 17 граждан Китая, а количество заболевших составило около 1,7 тысяч человек.
Как заявил замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин, на создание вакцины уйдет около полугода, потому что РНК-вирусы могут мутировать. Пока эксперты не знают, как повлияет коронавирус на российских граждан, но в случае его распространения вакцина должна быть готова.