В Свердловской области проводится профилактика распространения коронавируса из Китая

В Екатеринбурге проверяются все граждане, прибывшие авиарейсами из Китая. Сотрудниками ведомства используются тепловизоры для определения повышения температуры тела на выходе людей из бортов самолетов. Мэрии города рекомендовано проинформировать население о новом виде вируса.

С декабря 2019 года в китайском городе Ухань зарегистрировано несколько случаев пневмонии, которая возникает от неизвестного ранее коронавируса. По предварительным данным, он стал причиной смерти 17 граждан Китая, а количество заболевших составило около 1,7 тысяч человек.