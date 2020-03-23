Новорожденную из Нижнего Тагила с иглой в организме готовят к операции в Москве

Столичные врачи, как рассказали родители девочки, настаивают, что операцию необходимо провести как можно скорее. По словам отца, сейчас идёт сбор анализов, а после врачи примут решение о дальнейших действиях.

Напомним, в конце января в прокуратуру поступила жалоба о неоказании медпомощи новорожденному в Демидовском перинатальном центре. Родственники сообщили, что после забора крови в организме ребёнка остался обломок пластиковой иглы катетера, которая переместилась к лёгкому. Девочка родилась 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. По словам дедушки, выписка должна была состояться 22 января, но в тот день медики сообщили, что в теле ребёнка находится обломок пластикового катетера, и отправили его вместе с матерью в Детскую областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге.