Новорожденную из Нижнего Тагила с иглой в организме готовят к операции в Москве
Рождённую в январе в перинатальном центре Демидовской больницы Нижнего Тагила девочку, у которой после забора крови в организме остался обломок катетера, направили на операцию в Москву. Напомним, медики Детской областной клинической больницы отказались проводить её, поскольку ребёнок ещё не окреп.
Столичные врачи, как рассказали родители девочки, настаивают, что операцию необходимо провести как можно скорее. По словам отца, сейчас идёт сбор анализов, а после врачи примут решение о дальнейших действиях.
Врачи говорят, операция сложная, рассказал TagilCity.ru Дмитрий.
Главврач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников настаивает, что обломок оказался в организме из-за качества катетера.
Нарушений в действиях медперсонала в установке венозного катетера не выявлено. Проверка покажет, в чём заключается недоброкачественность изделия, цитирует Овсянникова АН «Между строк».
Напомним, в конце января в прокуратуру поступила жалоба о неоказании медпомощи новорожденному в Демидовском перинатальном центре. Родственники сообщили, что после забора крови в организме ребёнка остался обломок пластиковой иглы катетера, которая переместилась к лёгкому. Девочка родилась 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. По словам дедушки, выписка должна была состояться 22 января, но в тот день медики сообщили, что в теле ребёнка находится обломок пластикового катетера, и отправили его вместе с матерью в Детскую областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге.