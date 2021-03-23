В детских поликлиниках Нижнего Тагила впервые появятся дефибрилляторы

В детских поликлиниках Нижнего Тагила впервые появятся дефибрилляторы

Сегодня, 15:12Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Восемь дефибрилляторов за 1,3 миллиона рублей были закуплены для детских городских поликлиник Нижнего Тагила. Ранее подобного оборудования не было в медицинских учреждениях для детей.

Приборы приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Теперь медики детских медучреждений пройдут обучение по работе с дефибрилляторами, так как ранее подобная техника не использовалась в поликлиниках.

Оборудование предусматривает использование для любых возрастных групп. В Минздраве отметили, что остановка сердца может возникнуть внезапно как у взрослого, так и у ребенка.

Напомним, 15 марта сообщалось об объявленном тендере в Нижнем Тагиле. Для ЛОР-врача городской больницы № 4 на Тагилстрое планируется оборудовать новое рабочее место для проведения диагностических и лечебных процедур. Стартовая цена закупки обозначена в 2,59 миллиона рублей. Согласно техзаданию, среди характеристик указывается массажер для барабанных перепонок с наушниками, встроенная система подачи сжатого воздуха, налобная лампа, встроенный в ЛОР-место осветитель, световод, кресло для отоларингологических обследований, кресло врача, набор инструментов.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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