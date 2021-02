В Нижнем Тагиле ГБ № 4 получила медицинское оборудование за 14 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле городская больница № 4 получила новое медицинское оборудование на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Оборудование поступило в рамках национального проекта «Здравоохранение». С его помощью медики смогут улучшить качество диагностики и расширить спектр малоинвазивных операций. Таким образом, теперь в травматологическом отделении можно использовать новую артроскопическую стойку, которая позволяет специалисту увидеть все части сустава. В дальнейшем, рассказал заведующий операционным блоком Владимир Гурьев, планируется проводить хирургические вмешательства на плечевом и голеностопном суставах. Данная операция позволяет сократить срок госпитализации пациента. Также в будущем планируется переоснащение отделения эндоскопии новым видеоколоноскопом, которым можно обследовать толстую кишку. Применение подобного оборудования позволяет проводить хирургические операции без открытого разреза, что уменьшает риск инфицирования, кровопотерь,рассказал главврач больницы Константин Аникин. Напомним, 4 февраля стало известно, что в поликлинике ГБ № 1 Нижнего Тагила стартовал федеральный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В Нижнем Тагиле в поликлинике ГБ № 1 стартовал проект по бережливым технологиям

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter