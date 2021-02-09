В Нижнем Тагиле ГБ № 4 на Тагилстрое закупит COVID-тесты на 1,3 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле ГБ № 4 на Тагилстрое закупит COVID-тесты на 1,3 миллиона рублей

Сегодня, 15:35Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле городская больница № 4 на Тагилстрое разместила тендеры на закупку экспресс-тестов и реагентов для выявления антител к коронавирусу на 1,3 миллиона рублей.

По документам, прилагающимся к закупке, больница планирует приобрести 600 COVID-тестов и 40 упаковок реагентов для выявления ImG.

Экспресс-тесты дают результат через 15 минут после взятия анализа ПЦР, говорится в тексте конкурсной документации. Прием заявок завершится 15 февраля. Максимальная сумма аукциона составит 900 тысяч рублей.

согласно документам по тендеру, начальная сумма закупки реагентов для выявления в плазме крови иммуноглобулина G в количестве 40 штук составит чуть более 421,5 тысячи рублей. Прием заявок закончится 17 февраля 2021 года.

Обе поставки должны быть выполнены не позднее 15 ноября 2021 года.

В пресс-службе ГБ № 4 редакции TagilCity.ru рассказали, зачем приобретаются тесты на коронавирус.

Экспресс-тесты мы используем для пациентов, которые только поступают в больницы. При подозрении на наличие коронавирусной инфекции такой метод позволяет оперативно определить COVID-статус нового пациента, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что наборы для определения иммуноглобулина G будут направлены в лабораторию, на базе которой проводятся подобные анализы.

Напомним, в Свердловской области был отменен обязательный ПЦР-тест на COVID-19 при прибытии из-за границы для граждан, которые поставили прививку от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба региона.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
ТагилстройгосзакупкатестГБ №4Нижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы