В Нижнем Тагиле ГБ № 4 на Тагилстрое закупит COVID-тесты на 1,3 миллиона рублей

Напомним, в Свердловской области был отменен обязательный ПЦР-тест на COVID-19 при прибытии из-за границы для граждан, которые поставили прививку от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба региона.