В Нижнем Тагиле ГБ № 4 на Тагилстрое закупит COVID-тесты на 1,3 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле городская больница № 4 на Тагилстрое разместила тендеры на закупку экспресс-тестов и реагентов для выявления антител к коронавирусу на 1,3 миллиона рублей.

По документам, прилагающимся к закупке, больница планирует приобрести 600 COVID-тестов и 40 упаковок реагентов для выявления ImG. Экспресс-тесты дают результат через 15 минут после взятия анализа ПЦР, говорится в тексте конкурсной документации. Прием заявок завершится 15 февраля. Максимальная сумма аукциона составит 900 тысяч рублей. согласно документам по тендеру, начальная сумма закупки реагентов для выявления в плазме крови иммуноглобулина G в количестве 40 штук составит чуть более 421,5 тысячи рублей. Прием заявок закончится 17 февраля 2021 года. Обе поставки должны быть выполнены не позднее 15 ноября 2021 года. В пресс-службе ГБ № 4 редакции TagilCity.ru рассказали, зачем приобретаются тесты на коронавирус. Экспресс-тесты мы используем для пациентов, которые только поступают в больницы. При подозрении на наличие коронавирусной инфекции такой метод позволяет оперативно определить COVID-статус нового пациента, рассказали в пресс-службе. Отмечается, что наборы для определения иммуноглобулина G будут направлены в лабораторию, на базе которой проводятся подобные анализы. Напомним, в Свердловской области был отменен обязательный ПЦР-тест на COVID-19 при прибытии из-за границы для граждан, которые поставили прививку от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба региона. На Урале вакцинированным от COVID-19 отменен ПЦР-тест по прибытию из-за границы

