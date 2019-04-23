В Екатеринбурге заводчику из Душанбе не разрешили провезти в Россию цесарок
Сегодня, 14:56Здоровье и экологияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Таможенники аэропорта в Екатеринбурге не разрешили гражданину Таджикистана провезти в Россию цесарок, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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Гражданин из Душанбе заполнил пассажирскую таможенную декларацию и прошел в «красный коридор». Мужчина также имел при себе ветеринарный сертификат из Таджикистана, однако документ был неполным. Представители Россельхознадзора запретили ввозить в Россию животных.
На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении. Гражданин Таджикистана заплатил штраф в размере 1000 рублей и отправил птиц обратным рейсом.
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Заводчик планирует получить ветеринарное разрешение и привезти цесарок по правилам. По его словам, птицам чуть больше полугода, они являются представителями редкой породы, представители которой в Екатеринбурге не водятся.
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