В Екатеринбурге заводчику из Душанбе не разрешили провезти в Россию цесарок

Гражданин из Душанбе заполнил пассажирскую таможенную декларацию и прошел в «красный коридор». Мужчина также имел при себе ветеринарный сертификат из Таджикистана, однако документ был неполным. Представители Россельхознадзора запретили ввозить в Россию животных.

На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении. Гражданин Таджикистана заплатил штраф в размере 1000 рублей и отправил птиц обратным рейсом.