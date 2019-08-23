В Нижнем Тагиле комиссия Минздрава разберется с массовым увольнением хирургов
Сегодня, 10:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Из регионального Минздрава в Нижний Тагил направлена комиссия, которая будет разбираться в причинах массового увольнения хирургов из ЦГБ № 1, сообщает «Московский комсомолец».
Сюжеты: Нижний Тагил
Проверка будет проведена по поручению главы регионального Минздрава Андрея Цветкова. Как пояснил журналистам издания пресс-секретарь министерства Константин Шестаков, в состав комиссии войдут представители ОНФ, профсоюзов и общественного совета.
Напомним, 22 августа стало известно, что больницу на Вагонке покидают сразу шесть хирургов, они недовольны размером зарплаты и переработками. Ранее сообщалось о массовом увольнении хирургов Демидовской горбольницы. В связи с этим в Нижнем Тагиле введен особый план госпитализации, экстренных пациентов теперь будут отправлять в больницу на Тагилстрой.
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