В Нижнем Тагиле комиссия Минздрава разберется с массовым увольнением хирургов

Проверка будет проведена по поручению главы регионального Минздрава Андрея Цветкова. Как пояснил журналистам издания пресс-секретарь министерства Константин Шестаков, в состав комиссии войдут представители ОНФ, профсоюзов и общественного совета.

Напомним, 22 августа стало известно, что больницу на Вагонке покидают сразу шесть хирургов, они недовольны размером зарплаты и переработками. Ранее сообщалось о массовом увольнении хирургов Демидовской горбольницы. В связи с этим в Нижнем Тагиле введен особый план госпитализации, экстренных пациентов теперь будут отправлять в больницу на Тагилстрой.