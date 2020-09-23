Более 800 тысяч свердловчан поставили прививки от гриппа

Желая расширить охват заинтересованных лиц, а не только тех, кто входит в группу риска, медики ставят прививки не только в больницах, но и в торговых центрах. Так, например, сегодня вакцину ставили всем желающим посетителям ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге. Одна из медсестер рассказала, что из-за большого охвата здесь прививки ставятся уже четвертый год подряд.