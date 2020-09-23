Более 800 тысяч свердловчан поставили прививки от гриппа

Более 800 тысяч свердловчан поставили прививки от гриппа

Сегодня, 20:32Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
С начала сезона вакцинации от гриппа привились более 879 тысяч свердловчан, сообщает пресс-службы горадминистрации.

Желая расширить охват заинтересованных лиц, а не только тех, кто входит в группу риска, медики ставят прививки не только в больницах, но и в торговых центрах. Так, например, сегодня вакцину ставили всем желающим посетителям ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге. Одна из медсестер рассказала, что из-за большого охвата здесь прививки ставятся уже четвертый год подряд.

Напоминаем, прививочная кампания начала свою работу в конце августа. В числе первых вакциной воспользовался мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и глава региона Евгений Куйвашев. Как сообщалось ранее, всего ожидается 2,61 миллиона доз для бесплатной вакцинации граждан.

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