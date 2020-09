Гости фестиваля Ural Music Night, который пройдёт в Екатеринбурге 18 сентября, смогут бесплатно поставить прививку от гриппа прямо на мероприятии, пишет ИА «Уральский меридиан».

ФАПы установят на трёх главных концертных площадках фестиваля. Организаторы мероприятия сообщили, что прививки в Ночь музыки будут ставить всем желающим в Парке Маяковского, возле ККТ «Космос» и у Театра драмы. Бесплатную прививку от гриппа можно поставить при наличии паспорта и полиса ОМС. Ранее организаторы фестиваля назвали участников мероприятия, а также основные площадки для их выступлений. Названы участники фестиваля "Ночь музыки" в Екатеринбурге

