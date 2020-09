В Нижнем Тагиле прививки от гриппа поставили более 18 тысяч человек

В Нижнем Тагиле более 18 тысяч человек поставили прививки от гриппа. В основном это сотрудники муниципальных компаний, сообщает пресс-служба администрации города.

Вчера мэр Владислав Пинаев провел штаб по профилактике гриппа и ОРВИ. В мероприятии приняли участие представители Роспотребнадзора, начальники профильных управлений мэрии, директора МУПов и руководители транспортных компаний «Союз-НТ», «Фирма ТАС», СТК «Строитель-Т» и «Тагилтранском». Четыре транспортные компании готовы прививать работников за счет собственных средств. По эпидемиологическим показаниям вакцинацию также должны пройти сотрудники УК, ресурсоснабжающих организаций, сферы торговли и общепита. Отмечается, что в текущем году планируется привлечь к вакцинации не менее 75% жителей города. Причем в прошлом году данный показатель достигал порядка 54%. Владислав Пинаев призвал руководителей организовать работу по информированию граждан об угрозах респираторных инфекций. Важно не заставлять, а разъяснять и убеждать в необходимости поставить прививку, сказал мэр. В поликлиники Нижнего Тагила для вакцинации поступило 45,6 доз вакцины против гриппа. При этом прививки должны поставить 222 тысячи горожан. Всего Горнозаводской округ получил более 76 тысяч доз вакцины. Нижний Тагил получил более 45 тысяч доз вакцины от гриппа

