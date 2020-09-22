В Нижнем Тагиле прививки от гриппа поставили более 18 тысяч человек

В Нижнем Тагиле прививки от гриппа поставили более 18 тысяч человек

Сегодня, 10:56Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле более 18 тысяч человек поставили прививки от гриппа. В основном это сотрудники муниципальных компаний, сообщает пресс-служба администрации города.

Вчера мэр Владислав Пинаев провел штаб по профилактике гриппа и ОРВИ. В мероприятии приняли участие представители Роспотребнадзора, начальники профильных управлений мэрии, директора МУПов и руководители транспортных компаний «Союз-НТ», «Фирма ТАС», СТК «Строитель-Т» и «Тагилтранском».

Четыре транспортные компании готовы прививать работников за счет собственных средств. По эпидемиологическим показаниям вакцинацию также должны пройти сотрудники УК, ресурсоснабжающих организаций, сферы торговли и общепита.

Отмечается, что в текущем году планируется привлечь к вакцинации не менее 75% жителей города. Причем в прошлом году данный показатель достигал порядка 54%.

Владислав Пинаев призвал руководителей организовать работу по информированию граждан об угрозах респираторных инфекций.

Важно не заставлять, а разъяснять и убеждать в необходимости поставить прививку, сказал мэр.

В поликлиники Нижнего Тагила для вакцинации поступило 45,6 доз вакцины против гриппа. При этом прививки должны поставить 222 тысячи горожан. Всего Горнозаводской округ получил более 76 тысяч доз вакцины.

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